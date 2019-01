SPAL, Colombarini: "Viviano dà sicurezza. Altre entrate? Non per forza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha parlato del mercato della sua Società e del ritorno in Italia di Emiliano Viviano. Attraverso le frequenze di Radio Crc, ha detto: "Colpo Viviano? Noi ci muoviamo per migliorare la nostra rosa. Abbiamo fiducia nei nostri portieri, ma abbiamo colto l’occasione per dare più sicurezza al nostro reparto difensivo. Altri movimenti in entrata? Bisogna cercare di capire quali sono le occasioni che si propongono. Noi riteniamo di non dover intervenire per forza in ogni reparto. Siamo consapevoli di avere una buona rosa".