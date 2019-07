SPAL, comunicato del club: sospesa la campagna abbonamenti

Nella giornata di ieri una parte dello stadio Mazza è stato messo sotto sequestro dalla Guardia di Finanza e per questo motivo la SPAL ha sospeso, almeno per il momento, la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Questo il comunicato emesso poco fa dal club estense sul proprio sito ufficiale: "La società S.P.A.L. srl ha deciso di sospendere momentaneamente “Mai Sola” – Campagna Abbonamenti biancazzurra 2019-2020. Saranno comunicate in seguito le date di cambio posto e nuove sottoscrizioni".