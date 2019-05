SPAL, contatti con la Lazio per il rinnovo del prestito di Murgia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La SPAL vuole trattenere Alessandro Murgia anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club estense è in contatto con la Lazio per chiedere il rinnovo del prestito del giovane centrocampista italiano e nelle prossime ore spera di strappare il sì al club biancoceleste, per poter contare su di lui anche nel prossimo campionato.