SPAL, Costa: "La rosa ampia è un'arma in più. Salviamoci il prima possibile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il centrocampista della SPAL Filippo Costa ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro il Parma: "Vincere fa sempre piacere e ora dobbiamo dare continuità ai risultati che abbiamo ottenuto nelle prime due gare - riporta LoSpallino.com - Stiamo lavorando benissimo durante la settimana e otteniamo ottimi risultati. Quest'anno abbiamo una rosa più ampia ma siamo consapevoli che ci vorrà il contributo da parte di tutti. Questo è il segreto della SPAL, come accaduto in Serie B. L'obiettivo stagionale è ovviamente la salvezza, sperando di raggiungerla il prima possibile. Poi vedremo cosa accadrà".