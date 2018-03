SPAL, Costa: "Non mi sono mai sentito messo in discussione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ospite dei microfoni de LoSpallino, l'esterno biancoazzurro Filippo Costa ha parlato così in vista delle prossime gare di Serie A: "Questa settimana ci è servita per ricaricare le batterie e poterci preparare al meglio ad una partita che sarà fondamentale per la salvezza. Siamo carichi, la squadra sta bene, a breve torneranno anche i nostri compagni impegnati con le rispettive nazionali. A Genova ci giochiamo tanto, sappiamo che sarà una partita molto equilibrata e potrà essere decisa dagli episodi, perché anche i nostri avversari lottano per il nostro stesso obiettivo. La corsa per la salvezza è apertissima, siamo in tante a giocarcela e che vogliono raggiungere al più presto questo traguardo, ma noi pensiamo a noi stessi e a cercare di fare il massimo perché i punti in palio sono sempre più pesanti, dato che ormai le partite stanno diminuendo. Sabato giocheremo come se fosse una finale, sperando di contare sul supporto del nostro pubblico, nonostante non sia una trasferta vicinissima. Personalmente mi sento bene, ho recuperato da un infortunio decisamente strano e sono soddisfatto di aver dato il mio contributo in queste ultime due partite. Quest’anno sapevamo che ci sarebbe stata più competizione, perché la serie A è un palcoscenico importante, ma nonostante i nuovi arrivati e la maggiore concorrenza non mi sono mai sentito messo in discussione, perché ho sempre avvertito la fiducia del mister nei miei confronti”.