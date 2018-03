SPAL, cresce la difesa. E su Vicari aumentano le sirene di mercato

© foto di Insidefoto/Image Sport

A Genova la Spal, dopo le vittorie a Crotone e col Bologna, e i pareggi con Sassuolo e Juve, andrà alla ricerca del 4° risultato utile di fila. L'obiettivo è anche quello, dopo lo 0-0 con i Campioni d'Italia di non subire gol per la seconda partita consecutiva. Sarebbe la prima volta in stagione. Nelle ultime giornate la Spal ha messo in evidenza una migliore compattezza complessiva, dalla quale ha tratto notevole giovamento la difesa, dove l’innesto di Cionek e la ritrovata condizione di Felipe stanno consentendo anche a Vicari, alla prima stagione in A, di crescere fino al punto di destare l’interesse di club di alta classifica ed anche della Premier League. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.