Spal, D'Alessandro: "Bello ritrovare i compagni, in questi giorni abbiamo lavorato bene"

Intervistato dal canale ufficiale del club, il centrocampista della Spal Marco D'Alessandro ha dichiarato: "In questi giorni abbiamo lavorato molto bene. Per noi affrontare questa mini preparazione è una novità. Stiamo cercando di metterci iil massimo impegno cercando dl lavorare anche sulla prevenzione. Per adesso sta andando tutto bene, speriamo di continuare così. Dopo il lavoro che abbiamo fatto a casa per via del lockdown ci siamo ritrovati qui al campo ed è stato molto strano. Bello sicuramente ma neanche semplice. Alla fine con impegno e voglia di ripartire è stato tutto molto bello e il campo dà sempre sensazioni positive. Il periodo dell'infortunio? E' stato particolare perchè io non ho mai dovuto affrontare infortuni gravi. Diciamo però che, non sapendo cosa mi aspettasse, ho lavorato duramente grazie allo staff medico sono riuscito ad affrontarlo nel migliore dei modi. Non vedo l'ora di riuscire a scendere in capo e dare il mio contributo".