SPAL, Dabo: "Dobbiamo salvarci ad ogni costo. Credo nelle nostre qualità"

Il centrocampista della SPAL, Bryan Dabo, ha parlato ai canali ufficiali del club estense. Queste le sue parole: "Adesso sto bene, è passato tanto tempo dal mio infortunio. Abbiamo avuto la fortuna di aver avuto tempo di lavorare sia a casa che al centro sportivo. Non vedo l'ora di ricominciare il campionato".

Come sono stati i suoi primi mesi alla SPAL?

"Sono arrivato in un gruppo sano, ed è stato facile ambientarmi. Fares parla francese e mi ha aiutato molto. Non vedo l'ora di ricominciare, vogliamo salvarci".

Come si trova a Ferrara?

"Ferrara è una città molto carina, era la prima volta che ci arrivavo e mi è piaciuta molto, così come la gente e la squadra".

Terza stagione in Italia: quanto è cresciuto?

"Il calcio italiano mi ha dato tanto dal punto di vista tattico, in Francia è tutto più fisico, qui serve la testa. Negli allenamenti l'atteggiamento è diverso, non è stato difficile adattarmi".

Le piace la musica: come nasce la passione?

"Nasce da quando ero piccolo, grazie a mamma e papà. Mi piace suonare il piano e lo sto insegnando ai miei figli".

Come si immagina il ritorno in campo?

"Sarà difficile, visto che farà caldo. Vogliamo però fare molto bene subito, non abbiamo tempo da perdere. Sono convinto della nostra forza e della nostra qualità e mi aspetto di vedere una squadra difficile da battere. Ci dobbiamo salvare a tutti i costi".