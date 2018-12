© foto di Federico Gaetano

Stando alle ultime indiscrezioni del Resto del Carlino, il Bologna lavora anche in uscita per poter dare a Inzaghi una rosa snella e che possa accogliere i giusti ritocchi in vista di gennaio: c'è un sondaggio della SPAL per Mattia Destro, che potrebbe entrare in uno scambio con Alberto Paloschi e uno del Lecce per Nehuen Paz.