SPAL, Di Biagio: "C'è gente che sta dando tutto, ma è impossibile accettare certe prestazioni"

vedi letture

A due giorni dalla sconfitta casalinga per 0 a 4 contro l'Inter di Antonio Conte, la SPAL è nuovamente pronta per tornare in campo. Domani sera infatti, in uno scontro diretto tra deluse in coda alla classifica, l'undici biancazzurro andrà alla ricerca di una vittoria fondamentale per non terminare il campionato in ultima posizione e lo farà sul campo del Brescia di Diego Lopez. In conferenza stampa, l'allenatore dei ferraresi Gigi Di Biagio ha provato a descrivere quello che si aspetta fino alla fine del campionato: "Al di là dello spareggio c'è un qualcosa che dobbiamo trovare dentro di noi per dare un piccolissimo senso a questo finale di stagione. A questo punto, l'obiettivo è non arrivare ultimi".

Pensa che le prestazioni e l'impegno di Petagna siano le uniche cose positive che si porta dietro in questo finale?

"L'impegno non è mai mancato da nessun giocatore. Stanno giocando ogni tre giorni e c'è gente che sta dando tutto. Certo, i ragazzi si devono prendere le loro responsabilità perché non è possibile accettare alcune prestazioni, ma allo stesso tempo c'è tanta amarezza dentro lo spogliatoio".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Gigi Di Biagio