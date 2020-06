SPAL, Di Biagio: "Ce la giocheremo fino alla fine. Lo vedo negli occhi dei ragazzi"

Dai canali ufficiali della SPAL arrivano alcune dichiarazioni di Luigi Di Biagio, tecnico degli estensi che ha raccontato le proprie sensazioni in questi primi giorni di allenamenti sul campo dopo la lunga sospensione dovuta alla pandemia di Coronavirus: “I ragazzi li ho ritrovati bene - spiega - e questo dimostra che hanno lavorato, in maniera professionale, mentre erano a casa. Come loro abbiamo cercato di mantenere vivo un filo conduttore quotidiano sempre acceso e questo ci ha tenuto vivi. Adesso il nostro compito è incrementare i carichi di lavoro per farci trovare pronti per la ripresa del campionato. e noi cerchiamo di incrementare il lavoro. A livello personale quello che ci stiamo lasciando alle spalle è stato un periodo molto intenso, legato a ciò che vedevamo accadere in molte città. Non si può essere insensibili di fronte a certe situazioni e fare finta di niente. Adesso, però, credo sia compito di tutti cercare di andare avanti, ma senza dimenticare ciò che è accaduto”.

Di Biagio poi parla dell’obiettivo salvezza: “Sappiamo le difficoltà che troveremo ma non dobbiamo dimenticare la vittoria prima della sospensione. Eravamo sulla strada giusta e sono convinto che la riprenderemo. Ce la giocheremo fino alla fine e lo penso perché lo vedo negli occhi dei ragazzi”.