SPAL, Di Biagio: "Credere alla salvezza è da pazzi, ma non siamo inferiori alle rivali"

Gigi Di Biagio, tecnico della SPAL, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la difficile situazione di classifica della sua squadra dopo la sconfitta di Lecce: "Non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo iniziare a fare punti. Oggi parlare di salvezza è un po' da pazzi ma non molliamo. La SPAL non è inferiore rispetto alle altre squadre in lotta".