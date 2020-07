SPAL, Di Biagio: "Credevamo nell'impresa, sono orgoglioso di quanto fatto dai ragazzi"

vedi letture

Dopo il pareggio interno contro il Milan, il tecnico della SPAL Luigi Di Biagio ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Peccato perchè vincere una partita del genere sarebbe stato importante. Non si può tornare indietro, è successo questo e ne prendiamo atto. La partita è stata difficile contro un Milan che ha giocato molto bene, noi abbiamo sofferto però eravamo messi molto bene in campo. Poi giocare un'ora circa in dieci contro undici non è semplice".

Che aria tirava nello spogliatoio?

"C'era delusione. E' normale dopo aver dato tanto, corso tanto, lascia molto amaro in bocca. Siamo vivi. Cerchiamo di continuare anche perché non potevo chiedere di più ai ragazzi. Sono veramente orgoglioso di quello che hanno fatto, avremo partite difficilissime e ce l'andremo a giocare".

Tutto passa davvero da Samp, Udinese e Genoa?

"La situazione è difficile, è normale ma il calcio è strano e può darsi che vinceremo due partite noi al 95' come è accaduto in queste due gare. Peccato perchè credevamo che potevamo ormai fare l'impresa".

Il gol di Floccari?

"Sergio è talmente forte e ha dei colpi incredibile che meriterebbe di giocare di più. Se a volte non gioca è perché ci sono altri motivi. Ha sempre paura a rischiarlo, ma lui fisicamente sta bene e anche oggi ha dimostrato di farsi trovare pronto. E' stato un gran gol".