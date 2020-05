SPAL, Di Biagio deve ancora dimostrare. Dipende se si ricomincia

È forse la situazione peggiore per quanto concerne gli allenatori. Perché Gigi Di Biagio è arrivato sulla panchina della SPAL con un miracolo da compiere, perché le altre candidate alla salvezza stanno correndo molto - sia Lecce che Genoa - e di certo non era una situazione facile, senza la possibilità di fare mercato e operare su una rosa comunque cambiata rispetto all’inizio della stagione. La vittoria con il Parma può essere il viatico per una riconferma che al momento appare complicata, a meno che non arrivi una salvezza che in questo momento è molto distanze, forse già irrimediabilmente.

IL FUTURO - È la prima esperienza in un club di Serie A per chi ha allenato la Nazionale Under 21 e, per due amichevoli, pure la A. Di Biagio è stato nella short list della Roma per un periodo, quando Totti voleva far passare la sua linea, ma alla fine ha la necessità di salvare la SPAL. Se dovesse farlo sarebbe un piccolo grande miracolo e, a quel punto, le offerte potrebbero piovere copiose anche da progetti di discreto livello. In generale ora la percentuale di permanenza è abbastanza bassa.

SPAL 30%

Altro 70%.