SPAL, Di Biagio: "Futuro? Voglio restare indipendentemente dalla categoria"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta interna con l'Udinese, il tecnico della SPAL Luigi Di Biagio ha parlato anche del suo futuro: "Mi piacerebbe far parte della ricostruzione della SPAL indipendentemente dalla categoria, l'avevo già detto al presidente. Qui si lavora molto bene e ci sono i presupposti per fare un gran lavoro. Ma stasera è l'ultimo dei miei problemi perché mi sento responsabile dei risultati che non arrivano".

