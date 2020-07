SPAL, Di Biagio: "Mi sento in difficoltà con la città e i tifosi. Futuro? Non è il momento"

"Mi sento in difficoltà con la città, i tifosi e la società". Luigi Di Biagio è amareggiato dopo la retrocessione della SPAL, arrivata in maniera aritmetica dopo la sconfitta di Brescia. Ecco le parole del tecnico durante la conferenza stampa: "C'è tanta delusione perché oggi, anche se dal punto di vista della classifica non contava molto, volevamo vincere per non arrivare ultimi. Mi sento in difficoltà nei confronti della città, dei tifosi e della città per quello che non siamo riusciti a fare".

Anche chi se ne è andato ha cercato di mettere tutto.

Tutti noi, in primis il sottoscritto, dovevamo fare di più. I ragazzi si sentono la responsabilità addosso per quello che non abbiamo ottenuto. C'è tanta delusione anche da parte loro, oggi è difficile parlare e cercare un argomento appropriato per descrivere questa serata".

Quale sarà il suo futuro?

"È l'ultima delle cose a cui sto pensando questa sera. La SPAL ha la forza per ripartire cercando di mettere alle spalle ciò che è successo. Questa sera non siamo riusciti a portare a casa punti al 93', è successo ancora una volta. Per quanto riguarda il mio futuro vediamo, non è il momento".

La SPAL ha sprecato tante occasioni.

"Bisogna fare gol, soprattutto nel primo tempo la squadra ha giocato un buon calcio. Nel secondo tempo hanno giocato meglio loro, anche se noi abbiamo avuto tre occasioni da gol clamorose. Diventa difficile perché oggi commentare il risultato non è il massimo".

Cosa si aspetta in queste ultime partite?

"Saranno due settimane non molto piacevoli, da parte mia ci sarà impegno e professionalità per tirare fuori qualcosa, i ragazzi sono veramente distrutti. Bisogna fare qualcosa per avere dignità, ma dobbiamo dimostrarlo".