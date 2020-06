SPAL, Di Biagio non molla: "Possiamo ancora dire la nostra, decisive le prossime 4 gare"

La salvezza è ancora un obiettivo per la SPAL sentendo Luigi Di Biagio, che in conferenza stampa ha parlato così del suo rapporto con la squadra: "Un allenatore deve capire quali corde toccare. Io le sto cercando tutte. Purtroppo ci siamo fermati sul momento più bello. Ora siamo ripartiti, ma più che di tipo psicologico penso sia un problema fisico e di ritmo, che per squadre come la nostra è un aspetto fondamentale. Io sono convintissimo che già da domani avremo una squadra viva e vogliosa che darà un filo da torcere al Milan. Non posso prescindere dalle mie convinzioni".

Che gara si aspetta contro il Milan?

"Non sarà una partita facile ma questo non vuol dire che non potremo fare risultato. Dovremo avere forza mentale, atteggiamento e incazzatura che vada oltre la classifica e i risultati. Dobbiamo avere più cattiveria perché secondo me possiamo ancora dire alla nostra. Le prossime quattro gare diranno molto e se riusciremo a rubacchiare punti potremo dire la nostra".

Rileggi la conferenza stampa integrale del tecnico della SPAL.