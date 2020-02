Conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della SPAL per Luigi Di Biagio, il quale - tra le altre cose - si è soffermato anche sugli aspetti primari su cui lavorare fin da subito: "Dovremo cercare di fare più gol, di attaccare gli avversari. Di avere la giusta convinzione e andare più volte alla conclusione. Non ci dobbiamo impaurire. Dovremo aumentare la nostra pericolosità con tutti quanti, mantenendo l'equilibrio. I giocatori ci sono. Penso a Valoti, a Di Franceso o Strefezza: non è possibile che vadano così poco alla conclusione. Anche Petagna si deve mettere in testa di segnare di più: ne ha le possibilità".

