SPAL, Di Biagio prepara i suoi: "Il Lecce è la squadra più in forma del campionato"

Intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Lecce, il neo tecnico della SPAL, Luigi Di Biagio, ha parlato così nello specifico degli avversari: "Il Lecce è la squadra più in forma del campionato. Giocano un buon calcio con caratteristiche ben precise. Andiamo ad affrontare una squadra che sta molto bene fisicamente e psicologicamente, grazie anche al suo allenatore che è un mio amico. C'è un grande entusiasmo intorno a loro perché credono di poter chiudere i discorsi salvezza domani. Noi faremo di tutto per farli ricredere".