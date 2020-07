SPAL, Di Biagio: "Salvezza? Lavoriamo per fare un miracolo sportivo"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la pesante sconfitta interna con l'Udinese, il tecnico della SPAL Luigi Di Biagio ha parlato anche della corsa salvezza, una missione che sembra ormai impossibile per gli estensi: "Normale che sia difficilissimo. Da domattina ripartirò per fare un miracolo calcistico. Finché la matematica non ci condannerà dovremo avere l'orgoglio e il buonsenso per ripartire nel rispetto delle molte persone che ci seguono".

