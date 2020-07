SPAL, Di Biagio: "Squalifica anomala perché potrò comunque stare vicino ai giocatori"

Luigi Di Biagio, allenatore della SPAL, ha parlato in conferenza stampa della squalifica rimediata dopo la sconfitta contro il Milan in vista del match di domani contro la Sampdoria: "Si tratta di una squalifica anomala, perché comunque vivrò la partita a ridosso della panchina e dei giocatori. Starò in stretto contatto con Mutarelli, di cui nutro grande fiducia, e i collaboratori. Non penso che sarà un problema, anzi sarà una nuova esperienza per me".