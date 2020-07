SPAL, Di Biagio: "Strano a dirsi dopo uno 0-4 ma i ragazzi non mi sono dispiaciuti"

Il tecnico della SPAL, Luigi Di Biagio, ha commentato in conferenza stampa il ko degli estensi contro l'Inter. Ecco la sue considerazioni sulla prestazione degli estensi: "I ragazzi mi sono piaciuti per l'atteggiamento, per quello che hanno dato. Dal punto di vista calcistico hanno fatto un buon primo tempo, dove meritavamo di andare in vantaggio, dopo anche di pareggiare la gara. Ma quando hai una squadra così forte come l'Inter e gli dai l'opportunità di andare in doppio vantaggio diventa tutto complicato. Quindi non abbiamo più giocato come il primo tempo, tuttavia i ragazzi mi sono piaciuti anche nel secondo tempo per il sacrificio fatto anche se negli ultimi 20 metri ci manca il passaggio, la conclusione. È difficile dirlo in una situazione del genere ma i ragazzi non mi sono dispiaciuti".