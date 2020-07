SPAL, Di Biagio su Di Francesco: "Convocato, ma difficilmente potrà giocare"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Udinese, il tecnico della SPAL Luigi Di Biagio ha parlato anche delle condizioni di Federico Di Francesco e di Arkadiusz Reca, entrambi reduci da problemi fisici: "Federico lo convochiamo e vedremo l'allenamento di questa sera che risposte ci darà. Sta stringendo i denti e dando tanto ma dirvi oggi che potrà partire dall'inizio è prematuro. Ho anche dei dubbi a partita in corso. Anche per Reca il discorso è molto simile. Oggi aumenteremo i carichi di lavoro e faranno tutto come stanno già facendo nelle ultime sedute. Nonostante stiano lavorando bene e stringendo i denti entrambi, difficilmente li vedremo nell'undici iniziale. Oggi li proviamo e vediamo quali sensazioni avrò dalla seduta".

