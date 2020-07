SPAL, Di Biagio sul rigore negato: "Talmente evidente che non c'era bisogno del VAR"

Il tecnico della SPAL, Luigi Di Biagio, ha commentato in conferenza stampa il ko degli estensi contro l'Inter. Sul rigore non dato a Strefezza: "Rigore netto, non ci sono dubbi. Mi chiedo perché non l'abbia fischiato live senza il supporto del VAR. Anche perché vedendo in generale i rigori che stanno dando in giro mi viene da sorridere. Però non possiamo farci niente, è stata presa questa decisione".