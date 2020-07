SPAL, Di Biagio: "Vagnati mi ha scelto e poi è andato via. Questo ha creato problemi"

vedi letture

Luigi Di Biagio e i motivi della stagione fallimentare della SPAL. Il tecnico della squadra di Ferrara, retrocessa dopo l'ultimo turno, ha indicato nell'addio del direttore sportivo Davide Vagnati uno dei motivi del flop: "Quando un direttore prende un allenatore, ci crede e poi non c'è più, crea dei problemi. Oltre a Vagnati sono andate via altre persone in società. Ci siamo trovati smarriti e non lo nego, ma non è l'unico motivo per cui non siamo riusciti a fare risultato. Quando un direttore fa il mercato, crede in alcuni giocatori e in alcune cose e poi ci si ritrova senza riferimento, penso sia molto difficile. La squadra si è sentita smarrita sotto questo punto di vista".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Di Biagio