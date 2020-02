Conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della SPAL per Luigi Di Biagio, il quale - tra le altre cose - si è soffermato anche su alcuni singoli: "In che posizione vedo Fares? Se gioco a tre, lo vedo quinto. Se gioco a quattro, terzino. A lui manca la partita, ma stiamo lavorando per averlo al più presto possibile con noi".

Pensa di reintegrare Sala? Cosa pensa del mercato svincolati?

"Jacopo si sta allenando con noi. Per ora si allena e poi valuterò. Se merita di stare con noi verrà, sennò no. Per il resto siamo completi. Non penso che interverremo sugli svincolati. La squadra è questa almeno che non succeda qualcosa di eclatante".