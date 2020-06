SPAL, Di Francesco: "Ci sono i presupposti per restare ma ora penso solo alla Serie A"

Federico Di Francesco, attaccante della SPAL, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport ripartendo dalla corsa salvezza: "Le rincorse di mio padre col Sassuolo e del Crotone nel recente passato, ci danno speranza. Finora ci ha girato tutto storto, ma tutti crediamo ancora di poter recuperare e restare in Serie A". Poi parlando del suo futuro: "Mi trovo bene a Ferrara. Ho un contratto biennale in prestito dal Sassuolo e ci sono tutte le premesse per andare avanti insieme. Però ora non ci penso perché voglio occuparmi del presente: c'è la Serie A da difendere a ogni costo".