SPAL, domani a Ferrara l'ultimo arrivato Marko Jankovic

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Inizierà domani l'avventura calcistica di Marko Jankovic a Ferrara. Il trequartista montenegrino classe '95, non dotato di passaporto comunitario, sta sbrigando le ultime pratiche burocratiche e domani sera sbarcherà in Italia per dare il via alla sua nuova avventura alla SPAL.