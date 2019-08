SPAL, domani la Coppa Italia. Semplici: "Non facile con la Feralpi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Atteso dal debutto stagionale domani in Coppa Italia contro la Feralpisalò, il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, ha parlato in conferenza stampa toccando vari temi legati all'attualità: "L’avere il nostro stadio è sempre un valore aggiunto, siamo contentissimi di affermarci nel nostro campo con i nostri tifosi vicini. Non vorrei che qualcuno pensasse che sarà una partita semplice, servirà rispetto per la Feralpi. Hanno giocatori importanti e d’esperienza. Proveremo a fare la gara in entrambe le fasi, con precisione e aggressività. Vedremo cambiamenti nelle caratteristiche dei calciatori capendo se possiamo continuare sulla falsariga dello scorso anno o meno. La squadra ha necessità e abitudini col 3-5-2 avendolo usato per un lungo periodo", alcune delle dichiarazioni riportate da estense.com.