© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La SPAL fa sul serio per Kevin Bonifazi. Come riporta Sky Sport, domani i biancazzurri incontreranno infatti il Torino per provare a riportare alla corte di Semplici il giovane difensore già in questa finestra di mercato.

Il club estense è pronto ad prelevare Bonifazi, obiettivo tra le altre della Fiorentina e dell'Atalanta, con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato intorno agli 11-12 milioni di euro. La proposta dunque più concreta, tra quelle finora arrivate alla dirigenza granata.