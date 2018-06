SPAL, dopo Fares gli obiettivi sono Valdifiori e la permanenza di Grassi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chiusa la trattativa per Fares, la SPAL si concentra al rafforzamento del centrocampo. Secondo quanto riportato da Sky gli estensi proveranno a trattenere Alberto Grassi, giunto l'estate scorsa in prestito dal Napoli e proveranno a convincere Mirko Valdifiori, il quale pur non essendo titolare al Torino ha un ingaggio importante.