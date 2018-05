SPAL, duello Atalanta-Fiorentina per Lazzari

Fonte: fcinternews.it

© foto di Federico Gaetano

Dopo essere stato visionato in diverse occasioni dall'Inter, Manuel Lazzari sembra allontanarsi dal vestire il nerazzurro la prossima stagione. Secondo quanto verificato da FcInterNews, il laterale della SPAL, protagonista di un'ottima stagione, gode degli apprezzamenti di diverse squadre, intenzionate a investire la cifra richiesta dai ferraresi (intorno ai 10 milioni di euro) per lasciarlo partire. Su tutte ci sono Atalanta e Fiorentina in pole position, che potrebbero accelerare già a giugno per chiudere l'affare.