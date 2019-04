© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tra i migliori esterni del campionato italiano, per il secondo anno di fila, c'è Manuel Lazzari, classe '93 della SPAL sul quale il Napoli ha messo gli occhi da un bel po'. Il giocatore piace anche al Torino, che a differenza del club azzurro potrebbe garantire al giocare una centralità nel progetto, una titolarità sicura. Il Napoli invece non può e per questo i granata sono leggermente più avanti nella corsa all'esterno di destra. A riportarlo è Tuttosport.