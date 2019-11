SPAL, è depressione biancazzurra. Ma la società vede positivo

Il momento non è felice per i ferraresi. Nonostante ciò, la dirigenza è ancora fiduciosa sulle potenzialità della squadra

Fonte: Inviato a Ferrara

© foto di Insidefoto/Image Sport

Poteva e doveva essere la gara da cui ripartire, ma così non è stato. Dopo le sconfitte casalinghe con Lecce e Sampdoria, la SPAL fatica ancora al Paolo Mazza e dallo scontro diretto con il Genoa di Thiago Motta esce con un punto che sa tanto di brodino per riscaldarsi da una posizione in classifica che si fa sempre più gelida e psicologicamente depressiva.

Più del penultimo posto – che certamente non può far dormire sonni tranquilli agli estensi – a preoccupare maggiormente sono soprattutto le prestazioni messe in campo dagli uomini di Leonardo Semplici, trovatosi alla guida di una formazione che quest’anno sembra essersi svuotata di qualsiasi stimolo, mostrandosi paurosa, nervosa e a tratti confusionaria nella costruzione di una manovra collettiva che appare prevedibile e fortemente condizionata dal timore di sbagliare, sia in attacco che in difesa. Nessuno escluso.

Nonostante ciò, tra i corridoi di via Copparo, gli addetti ai lavori non sembrano accorgersi di tutto questo. O meglio: preferiscono continuare a vedere il bicchiere mezzo pieno e a predicare calma e pazienza, convinti che i risultati arriveranno solamente dando fiducia e aspettando che le potenzialità della squadra vengano fuori, quando invece vi è il rischio più che tangibile che a forza di attendere ci si tiri notte addosso e si venga risucchiati in un vortice senza via di uscita.

La possibilità di intervenire sul mercato a gennaio rappresenterà quella che è considerata una vera e propria ultima spiaggia per i ferraresi, che dovranno cercare di rimediare per recuperare il gap con le altre formazioni di bassa classifica, seppur l’intenzione palesata dalla dirigenza sia quella di affrontare la finestra invernale con un occhio al budget e senza eccedere in interventi di riparazione massicci. La speranza è di indovinare i giusti colpi per affrontare dignitosamente – al contrario di quanto si sta facendo adesso – il girone di ritorno. Se così non fosse, diversi gli scenari che si aprirebbero. Ma tutti in chiave negativa.

Purtroppo la realtà dei fatti è questa. La SPAL a oggi è questa. Senza se e senza ma, senza aggiungere nulla di più. La sensazione è che sia venuta a mancare quella scintilla che negli anni passati faceva girare al massimo il giochino biancazzurro e che con essa si sia assopito anche il grande entusiamo che abbracciava la squadra in settimana. Al momento, anche a costo di sforzarsi, fare previsioni positive e di buon auspicio sul prossimo futuro sembra essere sempre più difficile.