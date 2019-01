Fonte: Sportitalia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Spal e Parma lavorano su Giaccherini. L’esterno del Chievo resta un pilastro difficilmente prescindibile per le ambizioni dei veneti, tuttavia non mancano affatto le proposte che lo riguardano e che potrebbero metterne a repentaglio la permanenza al Bentegodi ad ampio raggio. Sia Spal che Parma, infatti, hanno messo in atto una pressione che tra poche ore potrebbe entrare nella sua fase determinante.