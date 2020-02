Conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della SPAL per Luigi Di Biagio, il quale - tra le altre cose - ha parlato anche dei motivi che lo hanno spinto a scegliere il club ferrarese: "Negli ultimi due mesi ho avuto la fortuna di essere cercato da diverse squadre. Questa è stata un'opportunità che è arrivata in maniera veloce. Si tratta di una bella sfida, complicata e stimolante. Non mi mette paura, non ho timore, basta davvero poco a entrare nella testa dei ragazzi e a fargli cambiare atteggiamento. Non ho avuto nessun tipo di dubbio, conosco la società, le strutture, l'ambiente, lo stadio e i giocatori e ciò mi ha portato a dire subito sì".

