SPAL, esperienza cercasi: da Romulo a Hetemaj e Silvestre

Non solo Gomis e Thereau per la SPAL. Secondo la Nuova Ferrara il ds Vagnati sta seguendo diversi profili di esperienza per rinforzare la rosa del prossimo anno: uno di questi è Romulo, ma a centrocampo c'è anche Perparim Hetemaj. In difesa possibilità per Matias Silvestre della Samp, occhio infine ai nomi di Dusan Basta e Martin Caceres che potrebbero rientrare nell'operazione Lazzari con la Lazio.