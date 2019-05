SPAL, F. Colombarini: "Vagnati e Semplici? Dovete chiedere a loro"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Colombarini, patron della Spal, ha commentato la gara vinta per 4-0 contro il Chievo che ha chiuso il discorso salvezza: “Sono molto felice! Mi aspettavo una partita di questo genere, combattuta, con la SPAL che gioca divinamente bene e credo che i giocatori si siano divertiti. Anche oggi abbiamo visto tanti tifosi, che ci seguono e si dimostrano sempre un pubblico entusiasmante. Sono tutte soddisfazioni enormi per la famiglia Colombarini. Se Vagnati e Semplici resteranno a Ferrara dovete chiederlo a loro, non a me: io non c’entro niente. Sono decisioni che vanno prese insieme”, riporta Lospallino.com.