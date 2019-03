© foto di Federico Gaetano

Il patron della SPAL, Francesco Colombarini, commenta il ko contro la Sampdoria e soprattutto il gol annullato col VAR a Sergio Floccari: "La verità l’avete vista tutti, se l’organizzazione del calcio è fatta in questo modo non possiamo farci niente, quello che conta è la decisione degli arbitri. Inutile chiedere spiegazioni, anche se da parte nostra non troviamo ragioni per annullare questo gol”.