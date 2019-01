Fonte: lospallino.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mohamed Fares, esterno della SPAL, ha parlato in zona mista dopo la vittoria esterna contro il Parma propiziata da una sua rete nel finale: "Quando siamo andati sotto per 2-0, potevamo solo meglio, non era possibile giocare peggio. Ci siamo dati una svegliata e abbiamo attaccato da squadra. I cambi ci hanno aiutato sicuramente, in particolare quello di Valoti visto che ha anche segnato. E' stato molto importante vincere perché la classifica era cortissima e la vittoria ci ha permesso di respirare. Le critiche? Io ascolto tutti ma vado sempre avanti, cercando di lavorare meglio e sempre di più. Con i tifosi il rapporto è questo, quando ci urlano contro proviamo a darci una svegliata".