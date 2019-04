SPAL, Fares ha conquistato le grandi: lo seguono Lazio, Milan e Napoli

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quella di Mohamed Fares sembra essere la parabola della "crescita felice". Premiato, se così si vuol dire, come peggior giocatore per media voto della scorsa Serie A (ma solo tra quelli che avevano raggiunto almeno la metà delle presenze) dalla nostra redazione, quest'anno le prestazioni dell'esterno, che nel frattempo era passato dall'Hellas Verona alla SPAL, sono decisamente lievitate. Tanto che il franco-algerino classe '96 si è conquistato la fascia sinistra della squadra di Semplici, e non solo. Si è infatti al contempo anche meritato anche le attenzioni di grandi squadre del nostro campionato. La prima ad aver mostrato apprezzamenti nei suoi confronti, andando indietro in ordine cronologica, è stata il Napoli, che ha visto in lui un possibile degno erede di Ghoulam, ancora mai del tutto recuperato dopo l'infortunio. Ma oltre ai partenopei si sono aggiunte nel tempo anche Milan e Lazio. Soprattutto da parte della squadra capitolina sembra esserci uno spiccato interesse, visto che il profilo di Fares si adatta peraltro alla perfezione agli schemi e all'idea di calcio di Simone Inzaghi, con cui potrebbe così continuare a fare il quinto di sinistra a centrocampo. Comunque vada a finire la pista di mercato, si può dire che il Fares che arrancava agli ultimi posti della Serie A per rendimento sia solamente un lontano parente di quello che è possibile ammirare oggi a Ferrara.