© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mohamed Fares, esterno della SPAL, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da Lospallino.com: "Mi sento molto bene, i primi mesi sono stati complicati, anche perché cambiare squadra non è mai semplice. I compagni e la società mi hanno però aiutato e ora le cose sono migliorato. Il mio ruolo? Decide il mister, giocherò dove ci sarà bisogno. Contro la Sampdoria domenica sarà difficile sicuramente ma vogliamo fare i punti davanti al nostro pubblico per raggiungere la salvezza il prima possibile. Tutte le partite per noi sono come delle finali. Il mercato? Penso solo alla SPAL, non ai vari interessamenti che possono esserci su di me. Sono felice che Semplici sia tornato, per noi il mister è molto importante. Il VAR? Non ci penso, le decisioni le prendono gli arbitri. Voglio aiutare la squadra e magari segnare più gol ma l'obiettivo principale è la permanenza in Serie A. La rete segnata a Parma, ma mia prima in Italia, è stata emozionante".