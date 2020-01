SPAL, fatta per il ritorno di Bonifazi: stavolta con obbligo di riscatto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Kevin Bonifazi torna alla SPAL: il difensore centrale di piede mancino è stato ceduto in questi minuti dal Torino agli estensi, per la terza volta negli ultimi quattro anni: lo rivela la redazione di Sky. Il centrale ex Under 21 tornerà a Ferrara stavolta con l'obbligo di riscatto, mentre non c'è ancora l'accordo circa il futuro di Iago Falque.