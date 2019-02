© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

400 partite con club italiani per Felipe, difensore italo-brasiliano della SPAL che ha parlato ai canali ufficiali del club estense: "È un bel traguardo e sono molto contento, io ogni partita che affronto lo faccio sempre con la stessa mentalità, la stessa voglia e la stessa felicità. Al di là del lavoro, ricordo gli inizi: andavo in campo per godermela e l'ho portato in campo negli anni".

Cosa ricordi dell'esordio?

"Mi ricordo benissimo che ho rischiato un intervento su Pellissier, è una persona che quando ci gioco contro mi sembra di conoscerlo da una vita anche se non ci ho mai giocato assieme".