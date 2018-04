SPAL, Felipe: "Mi mancava il gol. La nostra forza è il collettivo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Il difensore della SPAL Felipe ha parlato dopo il successo sull'Hellas grazie anche al suo primo gol. Queste le sue parole riportate da Estense.com: "Sono contento, mi mancava il gol. Siamo partiti male e un po’ contratti, forse tesi per l’obbligo di vincere. Aldilà di questo nel secondo tempo si è vista la voglia di combattere anche sulle seconde palle. Ero arrabbiato all’intervallo perché non riuscivamo a giocare, dovevamo affossarli ma abbiamo concesso loro un gol. Il Benevento sta bene e non regala nulla, hanno un pubblico entusiasta e sarà una battaglia. Noi non abbiamo il fenomeno di turno, abbiamo sempre fatto affidamento sul gruppo. Everton ad esempio ha fatto gran gara in un ruolo non suo correndo per tre".