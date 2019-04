© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore della SPAL Felipe ha commentato così il pareggio di oggi contro il Genoa: “L’avevo detto già l’anno scorso: ho una media di un gol all’anno! A parte gli scherzi, sono contento di aver segnato dando il mio contributo. Ora valuteremo il fastidio che ho al flessore: l’ho sentito indurirsi, ma non credo sia qualcosa di grave. Ho valutato parecchie cose prima di chiedere il cambio: ho preso l’ammonizione nei primi minuti, anche Vicari era già ammonito. L’uscita è stata determinata soprattutto dall’andamento della partita, perché ci hanno messo in difficoltà in varie circostanze soprattutto per fisicità e velocità sulle palle alte, quindi ho preferito non rischiare. Ho rischiato anche la seconda ammonizione: ho cercato di togliermi di mezzo, è stato bravo Pandev a cercare il contatto. L’importante è dare continuità ai risultati ed oggi abbiamo fatto una buona gara concedendo poco e subendo un gol fortunoso: è un peccato perché potevamo chiudere il discorso salvezza”, riporta Lospallino.com.