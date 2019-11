SPAL, Felipe: "Siamo sulla strada giusta: diamoci da fare con l'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Felipe Dal Bello, difensore della SPAL, ha affidato a Instagram un messaggio per caricare il club ferrarese in vista della delicata sfida contro l'Inter. Ecco il contenuto del messaggio: "Arriva il momento in cui bisogna scegliere tra ciò che è facile e ciò che è giusto". In queste ultime due gare ho lavorato verso la via giusta e i risultati sono arrivati: 2 pareggi ed un solo gol incassato! L’impegno e la perseveranza portano al raggiungimento di obiettivi positivi, quindi ora dobbiamo darci da fare per ottenere un esito positivo contro l’Inter".