© foto di Federico Gaetano

"Il gioco di Venturato calza a pennello per le mie caratteristiche, con l’allenatore ho instaurato un ottimo rapporto, poi mi sono riavvicinato a casa". Mattia Finotto non fa mistero di sperare di restare a Cittadella e, intervistato da Il Gazzettino, parla del suo futuro: "Adesso vedremo cosa succederà. Il Cittadella ha la possibilità di parlare con la Spal, non so ancora cosa mi riserverà il futuro. Le società si confronteranno, sono aperte tutte le soluzioni, credo. Può essere che il Cittadella non eserciti il diritto, può succedere invece che mi riscatti dalla Spal e quest’ultima mi lasci definitivamente a Cittadella, oppure che eserciti il contro riscatto". E sulla Serie A sfiorata in finale playoff non ha dubbi: "Siamo arrivati a un passo, ci riproveremo".