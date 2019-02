© foto di Federico Gaetano

SPAL in vantaggio sulla Fiorentina al minuto 36 con Andrea Petagna. Vitor Hugo e Biraghi non si capiscono e perdono un clamoroso pallone al limite dell'area. Il pallone arriva in mezzo dove Valdifiori apre il piattone in corsa e impegna Lafont, bravo ad andare già velocemente e respingere il tiro. Il rimbalzo però arriva sui piedi di Petagna, lasciato insensatamente solo dai difensori gigliati, che da un metro dalla porta realizza senza problemi. Al 36esimo SPAL-Fiorentina è 1-0.