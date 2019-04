© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergio Floccari, attaccante della SPAL, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa: “Sapevamo che sarebbe stato un anno difficile e i momenti complicati ci sono stati, ma siamo stati bravi a gestirli. Il nostro obiettivo era migliorare lo scorso campionato. Futuro? Non ne abbiamo ancora parlato, so della stima della società. Il mio percorso è stato complicato, mi son portato due fratture. Ci siamo dati appuntamento ad aprile con il club, a salvezza raggiunta. Ma per ora non ne abbiamo parlato, io mi sto comunque divertendo”.